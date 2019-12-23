前總統陳水扁女兒陳幸妤，2011年在北市內湖區仁人牙醫診所擔任牙醫師，陳告訴黎姓患者需要植牙，並拔除黎部分牙齒，但後續因故沒有繼續進行手術，卻因陳拔牙時處理不完全，害他門牙牙套掉落並身體不適，控告陳幸妤業務過失傷害罪，士林地檢署偵結，黎經過6年後才提出告訴，已逾6個月告訴期，對陳幸妤做出不起訴處分。

陳幸妤在2009年與先生遷居台南市，並在2016年12月住家對面開陳幸妤牙醫診所執業，陳水扁當時有到場剪綵，成為女兒開業後第一個服務的客人。

黎姓民眾指控陳幸妤拔除他部分牙齒，但因處理不完全，導致門牙牙套掉落，並且感覺身體不適。但事發後，他去請求公家單位協助，才會拖到2017年才提出告訴，並提出仁人牙醫診所病歷影本作為證據。

不起訴處分書指出，接受陳幸妤治療是在2012年到2013年間，之後在仁人牙醫診所就診，就改由其他醫師治療，並不是由陳幸妤診療，檢察官以黎已超過法定6個月的告訴期間，對陳幸妤做出不起訴處分。

(中時 )