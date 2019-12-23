救護車駕駛表示，車上的病患準備送往原榮醫院看診，整路鳴笛，看到路口前方車輛皆保持禁止，沒想到被突然衝出的貨車撞到（吳建輝攝）

蕭姓駕駛驚魂未定表示，經過路口時沒有聽到鳴笛聲，過路口一半以後救護車突然衝出來，要踩煞車時已來不及，就撞上去了。（吳建輝攝）

社頭分駐所警員表示，現場號誌燈都被撞斷，可見當時撞擊力道不小，救護車鳴笛雖不受車速號誌限制，但通過路口時應仍注意車前狀況，而貨車未禮讓救護車是否違反規定，還需進一步的車禍鑑定釐清。（吳建輝攝）

今天早上彰化縣社頭鄉一輛小貨車行經中山路與雙義路口時，不慎撞上一輛載有病患在送醫途中的救護車，救護車當場被撞飛旋轉180度後，滑行撞上路旁的修車廠才停下，所幸兩部車上人員都無大礙，蕭姓貨車駕駛表示，當時綠燈直行並未聽到鳴笛聲，發現救護車時已經煞不住；警方表示，救護車闖紅燈依規定須注意車前狀態，行徑紅綠燈時還是要放慢速度，詳細的肇事原因還有待釐清。

警方表示，今早10點半獲報有救護車翻覆意外，抵達現場後調查後是一輛民營救護車穿越紅燈時，遭綠燈直行的蕭姓貨車駕駛撞上，當時救護車上病患家屬及救護人員共有4人，緊急調派2輛救護車將病患及受傷的隨車人員送醫。

監視畫面顯示，救護車行駛中山路向北方向，行經雙義路口時已有其他車輛停等紅燈，救護車並未減速疾駛而過，當場遭綠燈直行穿越雙義路口的小貨車撞上，救護車先是撞上路旁的號誌燈後，騰空飛起原地180度旋轉，最後滑行翻覆在路旁的修車廠停下，現場零件四散一片狼藉。

救護車駕駛表示，車上的病患準備送往原榮醫院看診，整路鳴笛，看到路口前方車輛皆保持禁止，沒想到被突然衝出的貨車撞到；救護車駕駛表示，車上的病患準備送往原榮醫院看診，整路鳴笛，看到路口前方車輛皆保持靜止，沒想到被突然衝出的貨車撞到。

社頭分駐所警員表示，現場號誌燈都被撞斷，可見當時撞擊力道不小，救護車鳴笛雖不受車速號誌限制，但通過路口時應仍注意車前狀況，而貨車未禮讓救護車是否違反規定，還需進一步的車禍鑑定釐清。

(中時 )