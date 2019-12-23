韓劇、韓國綜藝熱播，台灣哈韓風正熱！很多哈韓族去韓國旅遊前，會到韓國觀光公社台北支社索取相關資料，從今（23日）起，韓國觀光公社台北支社正式在信義區開幕了，鄰近台北世貿，在32層樓高的國貿大樓和大家見面，在新的KOREA PLAZA裡能在古色古香的韓屋裡體驗穿韓服，欣賞韓劇《大長今》中的韓食宮廷料理模型，還能從高樓欣賞台北美麗天際線，未來這裡也依然會舉辦旅遊講座、韓語教室等。

在信義區的KOREA PLAZA體驗穿韓國傳統和服，拍照打卡都有fu！

原韓國觀光公社台北支社所處的台北市敦南金融大樓明年將都市更新重建，歷經一個月搬遷， KOREA PLAZA今在台北世界貿易中心國際貿易大樓重新開幕。和過往地點不同的是，新的KOREA PLAZA位在32層樓，在濟州石頭爺爺旁就能欣賞台北街景。

在新開幕的KOREA PLAZA中能欣賞到韓國傳統韓食的精美模型，從「食」文化感受韓國之美。

KOREA PLAZA重新開幕後，以嶄新的風貌和大家見面。過去需提前預約的韓服體驗，現在只要在服務時間（09:00～12:00 / 13:30～18：00）就可體驗，現場還打造一個小而美的韓屋，可換上絢麗多彩的韓服一秒穿越古今。

也能在KOREA PLAZA索取韓國旅遊資訊和諮詢服務，在寬敞的教室區參與各是韓國文化體驗活動，如：韓服體驗、自由行講座、韓食教室、世宗學堂韓語教室、K-POP舞蹈教室、學校機關團體參觀導覽等，這裡離捷運台北101/世貿 站1號出口不遠，走路約5分鐘，歡迎大小朋友來這體驗韓國文化之美。

(中時電子報)