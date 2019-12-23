台灣選手陳方妤力退群雌，贏得一張女子比基尼項目的職業卡，明年可挑戰職業健身健美賽。(健身工廠提供/陳筱琳傳真)

2019亞洲IFBB健美職業卡資格賽22日在樺舍商旅高雄館演藝廳圓滿落幕，最終陳方妤成功替台灣摘下女子比基尼項目職業卡，是連續2年有台灣選手在女子比基尼獲得職業卡，博得全場滿堂喝采。

這次比賽分為「女子比基尼」、「男子健體」、「男子古典健美」與「男子傳統健美」4個項目，每個項目會出一張職業卡，選手的肩腰比、肌肉大小、勻稱度、形狀、結實度和肌肉切割度，以及個人形象都是裁判的評分重點

「傳統健美」、「古典健美」和「健體」的三張職業卡分別被菲律賓羅尼(Ronnie Marc Singson)、中國大陸郭燕峰及宋健搶下，女子比基尼職業卡則是由台灣好手陳方妤摘得。

全場壓軸的「女子比基尼」由陳方妤奪下台灣唯一一張職業卡，個人今年之前兩度叩關職業資格賽都無緣奪卡，而這一次終於不再帶著遺憾離開比賽現場，她激動表示：「聽到名字的當下我完全不敢相信，一直確認有沒有聽錯名字，到現在還是很難相信！」

陳方妤在教練男友的鼓勵下，投入健美運動將近3年，雖然訓練過程十分艱辛，每一次備賽都讓她身心俱疲，一度出現放棄的念頭，但男友在旁不斷鼓勵，幫助她克服低潮，完成人生目標，她說：「真的非常感謝他的幫助，沒有男友，就沒有這張職業卡。」

至於藝人李沛旭和夢多(大谷主水)參加的競爭最激烈、與賽人數最多的男子「健體」公開組，為了比賽備賽長達半年時間得李沛旭被分到D組出場，與演藝圈健友夢多及15名健美好手同場較勁，可惜李沛旭體態未達完美，腹肌線條無法呈現出最佳狀態，因而未獲裁判青睞，最終沒能拿下名次。

儘管比賽成績不如預期，李沛旭依舊開心，感謝主辦單位提供舞台，他補充，全場都有請朋友幫忙錄製比賽過程，回去會觀看影片做全盤的檢討，努力加強不足之處，期待明年再次挑戰。

(中時 )