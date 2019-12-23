國民黨總統候選人韓國瑜22日出席寶寶爬行比賽，頒獎過程韓抱嬰兒並親吻嬰兒頭部，引發爭議。對此，臉書粉專「平論無雙」貼出蔡英文12月12日在臉書貼出抱著嬰兒的宣傳照，並表示韓國瑜有錯是該罵該檢討，但回頭看看...「自己又是什麼德性啊？」

國民黨總統候選人韓國瑜抱女嬰拍照，引來諸多議論。姜冠宇醫師在臉書呼籲有新生孩子的家長，不要對陌生人的肢體口腔太有信心。他說不同年齡層、不同部位的共生細菌是不一樣的，更何況也有很多外人的生活習慣不是父母可以掌握的，他說在實習醫師時都有被護理師罵過，沒乾洗手不准碰小孩，「可是到政治場合怎麼就可以連我們最怕的口腔就親下去呢？」

對此，嬰兒父親王先生今澄清「我們不是韓粉、也沒有不同意韓市長抱女兒」，此外，他說「女兒平常給媽媽以外的人抱都會哭」，並對將女兒跟感染皰疹的嬰兒照片並列表示憤怒，揚言對媒體、醫師提告。

臉書粉專「平論無雙」則貼出蔡英文12月12日在臉書貼出抱著嬰兒的宣傳照，並表示尊重醫師專業，「但專業遇到顏色就轉彎還叫專業嗎？」該粉專提及，從這張宣傳照來看，蔡總統沒戴手套、沒戴口罩，抱著的新生兒目測比韓國瑜抱哭的孩子更小，且抱孩子的姿勢完全錯誤，竟然讓新生兒的頸椎懸空。「蔡總統團隊還做成文宣，怎麼就沒人來提醒衛生風險呢？」

該粉專感嘆表示，韓國瑜有錯是該罵該檢討，但現在大家看不下去的是，動輒把他罵到一文不值，呼吸都是浪費空氣，回頭看看...「自己又是什麼德性啊？」

(中時電子報)