美國商務部宣布將華為列入實體清單之後，美國企業被迫暫停與華為業務往來，除了Google停止提供GMS服務，尤其以關鍵零組件的供應生產廠商影響最為外界關注，全球晶圓代工龍頭台積電當時重申，對對華為旗下的海思半導體供貨不變，原因就是台積電所含美國技術含量低於標準，然而，現在外電傳出，美方將從標準線從25％壓低至10％，台積電14奈米產線恐受到影響。

陸美達成首階段的貿易協議，但雙方在科技產業的競爭卻沒有歇止的跡象，據路透上周報導，傳出美方將加大對華為的供應限制，美國商務部有意提高限制，將美國技術含量標準線從25％壓低至10％。

美國出口管制條例規定，一般分為0%、10％、25％三個標準，除了某些高科技且據國安疑慮的產品與技術，以及伊朗、北韓、古巴、蘇丹、敘利亞等特別管制國，大多都採用25％標準線，若對華為供貨被調降至10％標準，大多數的美企都無法對華為供貨。

路透報導還提到，台積電評估，7奈米以下製程來自美國技術含量低於10%，繼續供貨華為無虞，但14奈米以上的製程的美國技術含量超過15%，一旦美國限制成真，台積電14奈米將無法繼續替華為海思提供服務。

據經濟日報報導，華為旗下主力將加速7奈米、5奈米製成拉貨，台積電14奈米製程將分散到沒有受到美國政府限制的中芯國際投片，分散營運風險。

台積電供應鏈證實，7奈米系列以及5奈米製程各家廠商急搶，加上海思恐提前拉貨，要如何應付產能問題就是重要課題。

資深半導體產業分析師陸行之就曾提到，川普政府若想加強對華為施壓力道，台積電恐怕就面臨麻煩，他們估計華為直接、間接(華為供應商下單給台積電)的訂單就占台積電15~20%總營收，要避免此問題的最好方法，就是建立一條完全獨立在美國技術之下的供應鏈，為陸企提供服務。

(中時電子報)