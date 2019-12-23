「演藝圈長青樹」余天在今年3月的三重區立委補選戰役中獲勝後，反倒添了更多憂愁，二女兒余苑綺今年10月誕下二寶，卻在產後發現直腸癌復發轉移，而兒子出生當天也因先天性心臟病直送新生兒加護病房，余天這段時間一邊忙選戰，一邊操心著女兒及金孫的病情，如今他也爆出自身健康出現異況，不但半夜驚醒，甚至摔下床，讓老婆李亞萍焦心不已。

近日余天出席造勢活動，畫了熊貓妝上場，事後網紅「486先生」透露前往打招呼近看時，發現余天臉色非常差，奇特妝容剛好遮掩疲態，據《三立新聞網》報導，余天在電話中坦言近來確實操勞，蠟燭多頭燒，但只能努力拚了，也透露其實今天早上8點多金孫進了開刀房，估計要下午手術才會結束，至於余苑綺的抗癌情況，余天則說化療後有進步，指數從17降到4點多，之後會開刀將肝臟的腫瘤切除，但此事尚待醫生評估。

而外界相當擔心余天過勞，他本人則嘆氣，表示雖然疲累但仍要撐下去，「撐一下就過了」，要大家別擔心，選後他會好好休息，但卻自爆近來經常半夜在睡夢中尖叫、驚醒，甚至摔下床好多次，表示不知道確切原因為何，僅能推斷可能精神上遭受諸多壓力所致。

(中時電子報)