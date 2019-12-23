台灣競爭力論壇學會於2019年12月17日至19日委託全國公信力民意調查公司，針對「慶富公司貸款弊案」進行民調；慶富公司能夠獲得聯合貸款的履約保證金17億多，高雄銀行只花了4天就通過。民調顯示有51.7％認為發生這個弊案，當時擔任高雄市長的陳菊應該負起最大的責任，30.4％民眾不同意陳菊要負責。

台灣競爭力論壇針對一系列關於陳菊是否該為慶富案負責相關提問，都顯示有過半民眾認為陳菊應該要負責。51.7％認為陳菊應對高銀4天通過慶富聯貸履保金17億多負責，僅30.4％不表同意，56.6％認為陳菊應對高銀董事會沒有決議下供貸慶富31億負責，僅31.9％不表同意，52.2％認為陳菊應對高銀早知慶富財務不健全仍予高貸負責，僅31.2％不表同意。

民調結果顯示認為陳菊應該負責的，幾乎都超過一半，有固定三成的人認為陳菊不該負責；不過共有72.2％認為陳菊應出面說清楚慶富貸款弊案，反對陳菊說清楚的只有13.5％，顯見有三成民眾相信陳菊，但其中還是有一半左右的民眾希望他能講清楚。

民調結果也顯示，有55.9％不滿慶富案偵辦進度，僅14.2％滿意，競爭力論壇執行長謝明輝表示，民進黨政府弊案一籮筐，卻從未有人負起該有的政治責任，反而下台就是另有重用或升官的保證。民進黨政府還懂禮義廉恥四個字怎麼寫嗎？果真是「全面執政，全不負責」的政黨。

文大國發所教授龐建國表示，這麼清楚明白的民意反應，陳菊卻可以完全神隱，蔡英文可以不聞不問，民進黨可以堂而皇之地淡然裝儍，因為，他們曉得，依照現行的司法處理程序，他們有很大的操作空間，可以干預分案的流程、掌控辦案的人事、拖延偵辦的時間、和壓縮案情指涉的層級。只要蔡英文繼續當家，只要民進黨繼續執政，這個弊案不會真相水落石出，公平正義別想有伸張的可能。

(中時 )