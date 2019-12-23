國民黨台南市立委第6選區候選人洪秀柱嗆台灣基進不要「逢中必反」，否則只會淪為「民進黨的打手」。（洪榮志攝）

台灣基進黨23日批評國民黨台南市立委第6選區候選人洪秀柱是「女版的吳斯懷」，要求選民下架全台灣的「吳斯懷們」。洪秀柱反嗆基進黨不要「逢中必反」，否則只會淪為「民進黨的打手」。洪秀柱還替吳斯懷抱屈說，吳斯懷到大陸一場演講，講了8次「中華民國」；陳菊、謝長廷、賴清德請問他們在大陸喊過「中華民國」嗎？

台灣基進黨主席陳奕齊與該黨不分區立委候選人排名第的成令方23日在台灣基進台南黨部，批評洪秀柱不僅與大陸隔海唱合，還與習近平會面，並同中共暢談統一時程，只是在投入選戰後受現任黨主席吳敦義的噤聲令有所收斂，顯然「支持洪秀柱就是支持吳斯懷，兩人是中國架在台灣脖子上的兩把刀。」

洪秀柱回應指出，她對於台灣基進非常遺憾，做為一個在野黨應該監督政府施政，這是在野黨的職責；台灣基進卻「逢中必反」，如果缺乏理性溝通方式，他們說的任一句話都沒必要回應，希望他們能站在在野黨的立場，了解自己國家的處境，善盡責職，否則沒有好的視野與論述，只會做「民進黨打手」的話，有一天又被民進黨邊緣化，這樣並不值得。

洪秀柱還認為，不擔心選民將她當成「女版吳斯懷」，但這個社會對吳並不公平，反問「吳斯懷有什麼地方對不起中華民國？」

洪秀柱表示，民進黨有這麼多人去大陸，包括陳菊、謝長廷、賴清德，但請問他們有膽在大陸高喊中華民國嗎？但吳斯懷到大陸一場演講時，就一連講了8次中華民國，還在大陸展示中華民國青天白日紅的國旗；吳也在立法院旁邊400多天埋鍋造飯，為了抗議軍公教、警消年金改革的不公不義，這有對不起中華民國嗎？民進黨根本就是雙重標準。

洪秀柱強調，了解的人都知道，她是中華民國憲法派，只有真正了解憲法，才會知道只有遵循憲法台灣才有未來，民進黨的做法是將台灣推入絕境，兩岸要有互動，對台灣才會有幫助，誰是害台、誰護台？是很清楚的。

(中時 )