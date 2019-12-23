波音公司的CST-100「星航線」(Starliner)太空船在上週五進行首次無人測試飛行，結果沒有達到預定軌道，運補太空站的任務宣告失敗，無奈之下，只能提前返回，所幸降落程序都沒有出錯，成功著陸在白沙飛彈靶場，總計太空航行時間僅48小時。

路透社(Reuters)報導，「星航線」太空船在美國東部時間上午7:58降落在白沙飛彈靶場，結束了波音公司第一次的載人太空船試驗。這是波音公司最近在航太領域的再一次失敗，先前，由於兩次致命的墜機事故，波音737 MAX客機停飛停產，使公司陷入危機，結果在太空領域也再次挫敗。

波音公司首席執行長吉姆·奇爾頓（Jim Chilton）表示，波音公司必須承認失敗，然後專家們將會花數週的時間，來分析太空船帶回來的任務數據，檢討原因並且加以改進，目前的目標仍然是在2020年執行首次載人太空船任務。

釋放降落傘的星航線太空船。(圖/波音)

直播影片顯示，「星航線」成功啟動了6個安全氣囊，緩衝了觸地造成的衝擊，太空船降落的相當平穩，而且表面也沒有殘留太多的焦痕，艙內氣壓和溫度穩定，顯示至少太空船內部的維生系統是正常運作，而且是合格的。

接下來會登場的，是波音的競爭對手SpaceX，他們所研發的乘員飛龍號（Crew Dragon），會再明年1月初再進行一次緊急逃生火箭的測試，如果也得成成功，就等於通用「期末考」，2月份就能迎來首次載人太空任務了。

波音和NASA的官員唯一能慶幸的，是著陸還算成功，而且這是美國太空船首次降落在陸地上。在此之前所有的美國太空船，都是選擇降落在海洋中。至於俄羅斯的聯盟號，和中國大陸的神舟太空船，也是降落在陸地上。

(中時電子報)