科思創將於未來採用大西洋北海地區的風能，以期滿足在德國工廠一大部分的電力需求。因此，作為材料製造商的科思創即與能源供應商沃旭（Orsted）簽訂全球有史以來最大的離岸風電企業供應合約。計畫從2025年開始，沃旭將透過博爾庫姆（Borkum）島附近新建的風電場，提供長達十年之久的綠電。而該再生能源認購合約（PPA）規定容量為100兆瓦，足以滿足30萬人的用電需求。

此項合作為科思創於德國新建工廠首次簽署的大型綠色電力企業供應合約。對於歐洲的化學工業而言，同時也是前所未有的進展。科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，透過購買綠電，全面支持永續發展策略，並為預期即將上揚的能源價格和二氧化碳成本提前做好準備。

藉由響應綠電，能夠激發、鼓勵客戶及相對應的價值鏈，共同邁向永續工業生產。施樂文補充，同時我們也希望透過與沃旭的合作可加速德國可再生能源的擴大發展。若沒有綠電，化學工業甚至工業整體，都無法實現德國在氣候保護計畫中，立志揮棄溫室氣體的願景。

沃旭執行副總兼執行長馬丁諾柏（Martin Neubert）則表示，因Borkum Riffgrund 3號海上風電場的建造及營運均無補貼，而我們與科思創的合約即是確保該風電場能夠維持電力營收穩定的第一步。同時，該企業認購再生能源合約顯示海上風能有望成為可靠的綠色能源，為能源密集型工業提供必要的大量電力。透過這項合作，沃旭和科思創得以協助德國的能源轉型以及可再生能源的擴展，因應德國工業部門減少碳排放的迫切需求。

科思創將利用風電場產生的電力為其在德國的生產基地供給電力。其中包含於北萊茵-威斯特法倫邦（North Rhine-Westphalia）設立的三座大型工廠，以及在什列斯威-霍爾斯坦邦（Schleswig-Holstein）設立的單座大型工廠。這些工廠主要生產用於泡棉、塗料和薄膜等高性能塑料及化學中間體（Intermediate）。而此類產品在許多日常生活領域都是必需品。

科思創的綠電將來自沃旭未來幾年在北海建造的Borkum Riffgrund 3號海上風電場。裝置容量為900兆瓦，無需公共資金挹注。此外，此家丹麥公司在博爾庫姆（Borkum）附近有兩個海上風電場正在營運中。

(工商 )