中火生煤超量使用，第二次限改期限至23日中午12時止，台中市環保局再度前往稽查，如再有生煤持續使用，視為未完成改善，將再按次開罰，今天下午稽查後將進行討論，預計25日會有結果出爐。市府強調，中部七縣市成立「空汙治理專案辦公室」，不再單打獨鬥，展現七個縣市首長的決心。

中火燃煤使用量已超過1104萬公噸許可量，環保局日前依《空汙法》開出第1張裁處書、罰300萬元，並限期12月13日前改善，中火當時仍超量使用生煤，市府再對中火開出第2張裁處書，罰600萬元，限期12月23日前完成改善。

環保局希望台電遵守《台中管制生煤自治條例》規定，在限期改善期間內，妥善進行電力調度，環保局今天下午再前往稽查，確認中火改善情形，若仍有生煤持續使用，視為未完成改善，稽查後將進行討論，預計25日決定是否開罰。

台中市長盧秀燕在就職周年時曾表示，因台中火力火電廠10張執照已經到期，最近將處理換照，之前已經開出2張處分書，確實要求中央、台電、中火要守法，要為民表率，確實遵守地方法律，也就是「生煤管制條例」。

「若中央、台電守法落實改善，與市府是夥伴關係」，盧秀燕強調，但如果無法改善，包括10張執照，市府將依法處理、依法行政；愛護民眾的健康是不分黨派、不分中央地方

，全力以赴還給中台灣人民呼吸權。

(中時 )