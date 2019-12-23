選戰進入最後倒數階段，據民調顯示，國民黨總統候選人韓國瑜支持度落後民進黨蔡英文總統，且差距有擴大跡象，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，他瞭解到的地下賭盤數字，雙方差距僅5%，落差在50萬票上下，且這差距，只要一個大事件就有可能一夕翻盤。一旁的趙少康則是邊聽邊點頭。

黃暐瀚今(23日)在Yahoo TV《鄉民來衝康》政論談話節目表示，就大家了解，韓國瑜過去是一個政壇的失敗者。但是失敗者卻能東山再起，出來選總統，他認為，這其實是很難想像的。對於今有一新民調公布，韓蔡兩人差距來到32.4個百分點，甚至有一說法認為韓國瑜落後2-300萬票。他相當不以為然。

對於這些民調和傳言，黃暐瀚認為，他瞭解到的地下賭盤資訊，韓蔡雙方差距就是在50萬票上下，實際差距僅5%而已，且這個說法前日本駐台代表沼田幹夫今天也表示，雖然目前蔡英文民調領先20%，但他預估最後投票結果，韓蔡差距可能在5%之內，落差50萬票內。對於黃暐瀚的說法，一旁的趙少康也大聲呼應，點頭同意黃暐瀚和沼田的說法。

黃暐瀚最後強調，就他對韓國瑜的認識，韓國瑜對自己能勝選，其實是有很明確的信心的。

(中時電子報)