雙帥民調只差0.8％？北市第三選區（中山、北松山）現任藍委蔣萬安，面臨民進黨吳怡農挑戰，根據《蘋果日報》23日上午公布的民調顯示，蔣在該選區支持度為40％、吳39.2％、民眾黨何景榮1.9％，顯示蔣的選情危如累卵。吳下午受訪坦言樂觀，並指出與對手最大不同在於，自己在重要議題都有表態。

根據《蘋果》民調交叉分析，支持吳的男性占44％、女性35.2％，支持蔣的男性37.1％、女性42.3％，顯示吳較得男選民青睞、蔣較得女選民喜愛。

對於迎頭趕上的選情是否樂觀？吳怡農豪氣地表示「是！繼續努力！」並說幾周前，媒體做的民調還是個位數之差，在社會大眾認可後，看到今天民調，無論是領先還是落後都是參考，更重要的是接下來19天還有變數，他要繼續努力、堅持價值，不可鬆懈，讓更多選民難到他的誠懇與理念。

媒體詢問，是否為「下架吳斯懷」奏效？吳怡農說，這反映社會大眾的期待，他是看到不對就會講，不適合的人就是不能在不分區立委名單，呼籲國民黨趕快調整。

媒體問及，該選區過去是支持蔣的人較多，如今不一樣的原因為何？吳怡農說，大家看到他最大不同，是在所有重要議題上，他都有表態立場，包括大家最在乎的國家安全問題，大陸軍事外交打壓、滲透，在這關鍵時刻，是要有表達重要議題立場的民代，過去3個半月他聽到很多年輕朋友心聲，他們在政治上被忽略，他會幫沒被聽到聲音的年輕人在國會發聲。

(中時 )