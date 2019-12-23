南韓總統文在寅23日在北京人民大會堂同大陸國家主席習近平舉行會談。文在寅在會上強調，朝美對話中斷、朝鮮半島緊張局勢升級等情況對韓中兩國以及北韓都不利。文在寅還表示，兩國可能有短暫的失望，但悠久的歷史文化交集註定雙方無法疏遠。他還表達邀請習近平訪韓之意說，希望明年早日在首爾和習近平重逢。

韓聯社報導引述文在寅的話表示，希望韓中兩國進一步加強合作，把握難得的機會取得積極成果。韓方高度讚賞中方其間為推進韓半島無核化與和平進程發揮重要作用。

文在寅說，他已多次訪問中國，每次訪華時中國滄海桑田般的變化令人震驚。他對一步一個腳印地走向中國夢的習主席的領導力和中國人民的成就表示敬意。

文在寅說，今年是新中國成立70周年，亦是韓國三一抗日獨立運動和大韓民國臨時政府成立100周年。這一年，兩國都回顧歷史並準備開啟新的時代。今年韓中關係和朝鮮半島局勢發生了不少變化並取得成就。兩國之間的交流重回正軌，雙邊交易額突破2000億美元大關，往來人員超800萬人次。

文在寅說，他和習近平商定對接中國“一帶一路”構想和韓國新南方、新北方政策後，兩國發表關於具體合作方案的聯合報告。期待兩國在此基礎上早日共同開拓第三國市場，開展合作專案。

習近平表示，中韓兩國共同促進地區和平穩定與繁榮，維護多邊主義和自由貿易體系，在多方面有著廣泛共識。兩國向來是緊密合作的好朋友，也是好夥伴。習近平強調，當今世界正面臨百年不遇之大變局，中韓兩國應深化和發展戰略合作夥伴關係，不斷維護和擴大兩國共同利益。

分析認為，習近平上述發言在朝美無核化談判陷入僵局，韓半島緊張升級的情況下重申區域和平的重要性，具有意義。

習近平指出，中韓兩國是對亞洲乃至世界具有影響力的國家，兩國對推動雙邊關係更好發展形成共識。“我願同文總統一道為將雙邊關係推向更高層次發揮作用”。這是文在寅第二次訪華，此行將促進中韓關係發展，並深化中韓日三國合作。

(中時 )