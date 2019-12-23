新竹縣地價及標準地價評議委員會23日召開會議，完成109年公告土地現值及公告地價評議作業，因整體房地交易價格平穩，明年公告土地現值地王，依然由竹北市縣福段284地號永豐銀行持續蟬聯，公告土地現值每坪84萬元。

新竹縣地評會考量各鄉鎮市地價不均衡問題，109年公告地價平均下跌負0.11％，占一般正常交易價格比13.10％，比去年下降0.32％，約有83.5％區段公告地價未調整或調降，認應可合理減輕民眾地價稅負擔。

由於不動產市場維持保守觀望態度，整體交易價格無顯著波動，新竹縣109年公告土地現值平均上漲0.90％，調整後公告土地現值占一般正常交易價格比例為90.31％，與今年90.62％相較跌0.31％。

縣府地政處說，為讓公告土地現值更合理反應區域地價水準與動態差異，109年新增地價區段數33個，全縣13鄉鎮市共畫分3711個地價區段，約有14％區段因整體開發、土地使用管制變更等原因呈現上漲情形。

最高地價區段位於竹北市光明六路東一段（交流道至自強南北路間）的商業區區段，每平方公尺24萬元。最低地價區段在尖石鄉山坡地與石安及馬洋山等國有林班地，每平方公尺為80元。

地政處提醒，109年重新規定地價，受理申報地價期間為明年1月2日至31日，各地政事務所提供現場、網路、傳真及郵寄等申報方式供民眾自行選擇。

(中時 )