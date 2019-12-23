安永（Ernst ＆ Young）聯合會計師事務所23日公布今年「全球資本信心晴雨表」，就針對亞太區的調查結果來看，有49％的亞太地區企業高階主管表示，計畫在未來１年內進行收購，即便許多大陸企業雖然面臨貿易戰等外部挑戰，仍有46％受訪企業願意嘗試進行併購。

由併購標的地區來看，受訪的亞太企業最有意願併購美國、大陸、英國等地區標的。另外全球企業看好前10大併購標的中，則有四個國家位於亞太地區，分別為大陸第4位、澳洲第8位、 日本第9位以及新加坡第10位。

安永財務管理諮詢公司總經理何淑芬表示，影響亞太地區的不利因素反而促進併購活動，因為成為減輕企業成長計畫風險最具吸引力的方式之一。她並表示，台灣已從高成長開發國家進入成熟已開發經濟體，經濟成長率相較開發中的國家低，加上台灣融資成本較低廉，因此台灣企業向外尋求成長動能，或透過向外併購以取得新科技，也是近期看到台灣企業向外走的主要原因之一

而此次為第21次安永全球資本信心晴雨表調查，調查時間為2019年8至9月。調查對象為全球45國、共2900家企業高階主管，其中749家為亞太企業，且受調企業涵蓋金融服務、消費性零售產品、科技等產業領域。

(旺報 )