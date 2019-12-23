22日黃桂蘭舉辦寶寶爬行比賽。（黃桂蘭提供／戴上容新北傳真）

韓國瑜22日出席寶寶爬行比賽頒獎典禮，典禮中擁抱、親吻女嬰，引發熱議，23日女嬰父親王先生受訪並提供手寫聲明，一、本人與太太，全程皆在活動現場，非有誰強把寶寶搶去拍照情事；二、上台與頒獎與嘉賓合照紀念，實屬常情，沒有同意不同意與誰合影；三、寶寶個性內向，不是媽媽本人抱時皆會大哭；四、姜冠宇醫師未經本人同意，即將寶寶的相片與另一寶寶感染皰疹病毒滿頭紅點、結痂照片放在一起，供網友討論、謾罵 有失公允，傷害到寶寶，本人將保留法律追訴權。

女嬰父親王先生提供4點手寫聲明稿。

1、 請各位媒體不要再過度渲染，本人與太太為中立選民，無任何政黨色彩，也未事先知情韓先生為頒獎嘉賓。本帶著讓孩子快樂成長的心情，單純帶寶寶報名寶寶爬行比賽活動。本人與太太，全程皆在活動現場，非有誰強把寶寶搶去拍照情事。

2、寶寶十月，競賽得名，上台與頒獎與嘉賓合照紀念，實屬常情，沒有同意不同意與誰合影。

3、寶寶個性內向，不是媽媽本人抱時皆會大哭，現場吵鬧喧嘩，頒獎人韓先生已盡力安撫，本人全程注意豈有強抱寶寶情事。

4、本人不干預任何政治立場，姜冠宇醫師未經本人同意，即將寶寶的相片與另一寶寶感染皰疹病毒滿頭紅點、結痂照片放在一起，供網友討論、謾罵 有失公允，傷害到寶寶，本人將保留法律追訴權。

(中時 )