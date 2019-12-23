立益(1443)今舉行法說會，立益表示，立益自1994年成立立益物流後，有鑑於全球產業之變化，帶動台灣市場整體物流需求大增，造成倉庫物流業務已超出現有的設置，加上台灣傳統產業的式微下，立益開始全力投入物流產業之經營，由原來的南崁倉營運至今日的平鎮物流園區開發。立益已從紡織業轉型為大型的物流公司，服務的公司超過300家。

平鎮二期在明年4Q陸續完工，對營收將有大幅挹注，平鎮二期對營收挹注在2成以上。今年物流占總營收比約5成，明年4Q之後會拉高到6~7成。今年前三季物流相關本業獲利2000餘萬元。

立益是在1990年2月股票上市，最早是以生產棉紡為主，1994年成立了立益物流。2016年11月，立益於平鎮廠區興建1棟溫層倉庫及1棟一般倉庫大樓，使用土地面積約6000坪;2017年3月，因棉紡廠生產之產品不符經濟效益，棉紡廠停止生產；2019年3月興建2棟物流倉庫，租賃予2家大型流通業供其物流操作使用。立益的物流客戶泛及中藥及寵物市場，顯示其技術門檻。

1994年立益物流成立初期，是以提供物流服務業務的第三方物流公司，2010年起全球產業之變化，帶動台灣市場整體物流需求大增，造成倉庫物流業務已超出現有的設置，加上台灣傳統產業的式微下，於是，為了滿足客戶之需求及產業環境之改變，立益開始全力投入物流產業之經營，由原來的南崁倉營運至今日的平鎮物流園區開發。

目前立益的主要物流地產包括:山腳倉(2,000坪)由日本郵通股份有限公司(NYK)租賃；南崁倉(16,000坪)由瑞健股份有限公司(SHL)租賃；平鎮二期(8,300坪)由誠品股份有限公司租賃；平鎮二期(4,000坪)由某大物流租賃。未來將再開發平鎮三、四、五期的開發。

立益(1443)今年前三季累計營收5億0698萬元，營業毛利1.32億元，毛利率26.04%，營業淨利7706萬元，營益率15.2%，稅前虧損2726.5萬元，本期淨損3255.2萬元，合併稅後虧損610.1萬元，EPS為-0.04元。受到3Q匯兌損失達5000多萬元，使全年由盈轉虧。

(時報資訊)