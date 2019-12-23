櫃檯買賣中心表示，12月23日到12日27日將有明達醫(6527)及東捷資訊(6697)上櫃掛牌。

由凱基證券承銷的明達醫將於12月25日以每股58.8元上櫃掛牌；由台新證券承銷的東捷資訊將於12月26日以每股42.6元上櫃掛牌。

(時報資訊)