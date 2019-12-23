《店頭市場》明達醫、東捷資訊本周上櫃掛牌 16:142019/12/23 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心表示，12月23日到12日27日將有明達醫(6527)及東捷資訊(6697)上櫃掛牌。 由凱基證券承銷的明達醫將於12月25日以每股58.8元上櫃掛牌；由台新證券承銷的東捷資訊將於12月26日以每股42.6元上櫃掛牌。 (時報資訊) #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 凱基投顧點名下周五類題材股 19:332019/12/20 財經 光雕好威！板橋林家花園人氣爆棚 再推「光鳥聚福」 22:452019/12/20 生活 觀見、關鍵 復興商工元旦展20日登場 23:312019/12/20 生活 12／23～12／29十二星座運勢解析 牡羊不安處女焦慮 00:072019/12/22 運勢 春節離島第2波加班機 23日晚間6時開賣 17:182019/12/21 生活 五月天MV縮影 退休警開麵店掌握「第二人生」 18:012019/12/22 生活 明達醫東捷資訊 本周上櫃 04:102019/12/23 證券．權證 中美貿易協議助攻 美股漲勢可望延續至2020年 08:432019/12/23 財經 群益證券看本周指數區間11,870-12,130點 08:582019/12/23 財經 美股再創歷史高 台股站回萬二關卡 09:532019/12/23 財經 財經熱門新聞 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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