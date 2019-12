白宮周日暗示將接受參議院共和黨人不在審判川普總統彈劾案時提出新證人的計畫。此前一名民主黨高層取得一封與美國政府扣留烏克蘭援助有關的新電郵,並希望聽取相關證詞。

目前民主黨人要求傳喚川普的幕僚高層出來作證,但在參議院占有多數席次的共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則主張參院在進行川普彈劾案的審判時不聽取新證人的證詞。參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)對此表示,這封有關基輔軍事援助的電郵,顯示有必要再傳喚證人。

這封由美國非營利新聞調查組織「公共誠信中心」(the Center for Public Integrity)依法院命令取得的電郵,顯示川普在7月25日結束與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的通話後,僅僅過了91分鐘,白宮「管理及預算局」(Office of Management and Budget)高級官員達菲(Michael Duffey)即指示國防部扣住對烏克蘭的軍事援助資金。

眾議院民主黨籍議長佩洛西(Nancy Pelosi)決定延後將川普彈劾案送交參議院審理,以加大讓麥康諾同意聽取新證詞的施壓。眾議院上周三就川普施壓基輔當局調查政敵一事通過濫用職權和妨礙國會調查兩項彈劾罪名。不過,由共和黨掌控多數的參議院要將川普定罪,並予以免職的機率可說微乎其微。

(時報資訊)