雖然美中貿易局勢持續樂觀，但在聖誕節和新年假期前，投資人持續將近來獲利入袋，周一南韓KOSPI指數微跌0.02%，為2,203.71點，仍守在近8個月高點附近；本月以來韓股已上漲5.5%。

外資今日小幅買超韓股260億韓元，散戶大賣3190億韓元，機構投資人買超2790億韓元。韓元收貶0.32%，報1,164.3兌一美元。

(時報資訊)