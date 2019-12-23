《韓股》獲利了結，韓股近持平 16:142019/12/23 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖然美中貿易局勢持續樂觀，但在聖誕節和新年假期前，投資人持續將近來獲利入袋，周一南韓KOSPI指數微跌0.02%，為2,203.71點，仍守在近8個月高點附近；本月以來韓股已上漲5.5%。 外資今日小幅買超韓股260億韓元，散戶大賣3190億韓元，機構投資人買超2790億韓元。韓元收貶0.32%，報1,164.3兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 聽張忠謀的話 現在賺一倍 04:092019/12/19 財經要聞 補漲股接棒 年關添紅包 04:102019/12/19 證券．權證 富邦行動通訊N 明上市 04:102019/12/19 證券．權證 櫃買 修正槓桿交易商業務規章 04:102019/12/19 證券．權證 美國將調降私募市場投資門檻 10:112019/12/19 財經 《韓股》漲幅回吐，韓股近持平 15:572019/12/19 財經 證交所官網新增停買股現償及餘額 04:102019/12/20 證券．權證 避險布局 首選美公債ETF 04:102019/12/20 投資理財 新興市場企業發垃圾債 創新高 04:092019/12/21 全球財經 金管會訂新規 壽險投資債券ETF 將設限 04:102019/12/21 金融．稅務 財經熱門新聞 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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