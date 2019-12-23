台灣的博物館未來會怎樣？為回應博物館為社會而存在的使命，文化部自今年召開一系列的博物館專業論壇與分區論壇，邀請社會共同討論對博物館的想像，22日論壇的最後一場次，文化部長鄭麗君親自出席參與討論並宣示，文化部將依據論壇成果，邀集各界組成政策專案小組，共同規劃下一階段博物館政策白皮書，並作為《博物館法》修法基礎，建構支持博物館事業發展體系，協助博物館發展當代使命。

文化部長鄭麗君於2019全國博物館論壇綜合回。（圖取自文化部官網）

文化部表示，今年9月在日本京都舉行的國際博物館協會三年一度大會，齊聚了全世界的博物館專家檢討21世紀博物館的新定義，大會提出博物館的「民主化」、「包容性」及「多元聲音」等內涵，正和本次博物館論壇「文化／生物多樣性與永續發展」、「公眾參與及當代視野」、「專業發展與科技應用」、「組織發展與制度法規」4項主軸相互呼應，以此共同反思如何從在地的觀點與經驗回應此一國際趨勢。

論壇由4個場次主持人分享前7場論壇的討論情形，並於邀請各方代表提出觀察與建議後，開放現場聽眾表示意見。現場與會者提出，真正的博物館近用與參與應加強建立大眾與議題的關係，並將貼近生活的素材轉化成為服務內容的新活力。

而科技做為博物館思考如何解決問題的工具，應納入促進專業永續發展的目標，讓不同社群的實踐經驗彼此分享、應用。文化部長鄭麗君於論壇最後就博物館價值與願景、博物館發展策略、建構支持博物館發展的公共治理網絡等三層面提出初步的回應說明。

首先，在博物館價值與願景部分，鄭麗君部長指出，博物館應扮演「知識型社會良心」的角色，發揮典藏保存、整合研究、多元呈現及思辨對話等功能，並致力於貢獻文化與生物多樣性的觀念與視野，促進社會永續發展。同時，博物館也應建立開放性知識體系，透過專業治理及多元觀點，發揮民主、透明、參與和包容特性，引領社會學習、思辨、對話，進而促進博物館做為實踐文化公民權途徑的價值，努力消除因社會族群、地域環境、身心條件、社會經濟等因素所造成之障礙，建立多元、平等及自由參與的環境。

在發展策略上，鄭麗君提到，為達成維護文化及生物多樣性的願景，博物館應關注各多元族群文化及需求，政府須在維護多元文化認同的基礎，積極協助各類博物館及文化館的發展；專職人力部分，除呼籲各級政府應配置合理的員額、專業研究人力，也將研議鬆綁各研究職級人數限制，翻轉金字塔型的人事結構，建立專業人才發展體系，以吸引、留用不同領域的優秀工作同仁。

另外，透過資源挹注，提升研究、典藏、修復及策展等知識力量，建立系統性及專業的典藏、策展計畫，並發展博物館科技治理，建構博物館文物典藏數位化、開放與授權、創新應用，增進博物館數位近用模式。

鄭麗君部長進一步表示，政府應建構支持博物館發展的公共治理網絡，文化部將設立博物館司，連結文化治理、專業治理與公共治理，亦將進一步提出博物館政策白皮書及修訂《博物館法》。從政策、法規、計畫、預算等面向，包含博物館評鑑的檢討，以鼓勵博物館發展為目標，啟動專業評量或社會評量。

確保政府挹注法人及作業基金預算基本額度；博物館納入公益勸募條例適用範圍，以幫助博物館爭取更多社會資源；建立國家典藏制度及共享機制，如聯合庫房、文物修復及典藏展示應用之專業支援；以及鼓勵民間收藏捐贈博物館相關配套措施，如典藏捐贈抵稅不受基本所得稅額條例限制等，全面支持博物館事業的發展。

(中時電子報)