美元雖然走強，但由於外資仍偏匯入，加上台股開高震盪，新台幣也延續升勢，盤中一度升抵30.137元，但尾盤繼續上演豬羊變色戲碼，終場微貶0.5分，已連續二個交易日收跌，收在30.215元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量8.64億美元。

外匯交易員指出，美國經濟數據表現佳，國際美元走揚，主要亞幣紛紛轉弱，但由於尚未放假的外資還是進來，布局2020年並搶這波「萬二」行情，加上出口商年底拋匯需求續進場，使得新台幣在主要亞幣中表現相對強勢，但尾盤還是一樣由升轉貶，力守30.2元防線。

外匯交易員認為，老大（央行）在年終理監會後已經明白宣示，全力維護匯市穩定，看來年底封關前，應沒有機會見到2字頭，甚至30.2元都破不了，一切靜待2020年開年，中美貿易協議正式簽署，激勵休完假全數歸隊的外資一波匯入，將進一步挑戰30元大關。

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