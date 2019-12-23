知名蘋果分析師，天風國際證券分析師郭明錤先前曾發表投資報告，推測 2020 年的新 iPhone 造型將會回歸經典 iPhone 4 的方正設計。如今，經常爆料 iPhone 新機訊息的日媒也取得了一款 iPhone 新機的列印模型，真實性仍待確認。對於 2020 年新 iPhone 感興趣的朋友可以參考看看。

曾經準確預測 2019 年 iPhone XR 第二代(正式名稱是 iPhone 11)全新六色機身的日媒《Mac Otakara》，從阿里巴巴線上管道取得了一個 iPhone 列印機膜，由於機膜有部分跟現行的機種不一樣，被認為是正在開發中的新機，但是真實性仍舊存疑。

根據測量結果，機膜的長/寬/高各是 159 x 78 x 7.1 mm，對比之下 iPhone 11 Pro Max 的三圍則是 158 x 77.8 x 8.1 mm。透過列印模型與 iPhone 11 Pro Max 實機對比，機模左側音量鍵、右側的側邊鍵(電源鍵)的位置都比 iPhone 11 Pro Max 更低一些。更妙的是，列印機膜的左側有一個神祕區域，看起來跟 2018 年第三代 iPad Pro 頂邊可以吸附第二代 Apple Pencil 的位置很類似，具體功能令人好奇。根據量測結果，機膜螢幕尺寸約 6.5 吋，跟 2020 年 iPhone 螢幕最大款式據稱放大到 6.7 吋有些不符合，但是根據該網站製作的影片，與 iPhone 11 Pro Max 實機對比來說，機膜的螢幕大小似乎比 iPhone 11 Pro Max 更大一些。

疑似 2020 年新 iPhone 的機膜曝光，圖為量測的長寬高以及機身特別值得注意之處。(摘自Mac Otakara)

疑似 2020 年新 iPhone 的機膜曝光，圖為與 iPhone 11 Pro Max 的對比。(摘自Mac Otakara)

螢幕部分，該網站指出，自 iPhone 6 以來採用的 2.5D 螢幕(螢幕四周有些微曲面)，將會因為 2020 年 iPhone 機殼改用類似 iPhone 4 的方正機格設計，而改回平面螢幕。這一點對於有貼膜需求的朋友來說，或許是好消息。

上述報導的 iPhone 機膜，也被知名爆料達人 /LEAKS (@Slashleaks)轉發到個人 Twitter，不清楚他是否也認為這來源值得參考，或者僅是提供一個資訊給讀者。

當前距離 2020 年蘋果推出新一代 iPhone (指秋季推出的款式)的時間還有很久，不排除上述內容僅是一種網路廠商進行的推測。目前業界據傳 2020 年 iPhone 會有幾個值得矚目的改變：(1)選擇史上最多，可能多達 5 款。(2)支援 5G，根據不同市場推出的款式不同(僅支援 Sub-6G 或是同時支援 Sub-6G+mmWave)。(2)螢幕尺寸再放大，據傳是有 6.7 吋、6.1 吋以及 5.4 吋的選擇。(4)天線收訊更好。(5)有機會導入螢幕下指紋技術。由於將會支援 5G，業界普遍看好 5G iPhone 有機會引發換機潮。

(中時電子報)