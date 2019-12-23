知名蘋果分析師，天風國際證券分析師郭明錤先前曾發表投資報告，推測 2020 年的新 iPhone 造型將會回歸經典 iPhone 4 的方正設計。如今，經常爆料 iPhone 新機訊息的日媒也取得了一款 iPhone 新機的列印模型，真實性仍待確認。對於 2020 年新 iPhone 感興趣的朋友可以參考看看。
曾經準確預測 2019 年 iPhone XR 第二代(正式名稱是 iPhone 11)全新六色機身的日媒《Mac Otakara》，從阿里巴巴線上管道取得了一個 iPhone 列印機膜，由於機膜有部分跟現行的機種不一樣，被認為是正在開發中的新機，但是真實性仍舊存疑。
根據測量結果，機膜的長/寬/高各是 159 x 78 x 7.1 mm，對比之下 iPhone 11 Pro Max 的三圍則是 158 x 77.8 x 8.1 mm。透過列印模型與 iPhone 11 Pro Max 實機對比，機模左側音量鍵、右側的側邊鍵(電源鍵)的位置都比 iPhone 11 Pro Max 更低一些。更妙的是，列印機膜的左側有一個神祕區域，看起來跟 2018 年第三代 iPad Pro 頂邊可以吸附第二代 Apple Pencil 的位置很類似，具體功能令人好奇。根據量測結果，機膜螢幕尺寸約 6.5 吋，跟 2020 年 iPhone 螢幕最大款式據稱放大到 6.7 吋有些不符合，但是根據該網站製作的影片，與 iPhone 11 Pro Max 實機對比來說，機膜的螢幕大小似乎比 iPhone 11 Pro Max 更大一些。
螢幕部分，該網站指出，自 iPhone 6 以來採用的 2.5D 螢幕(螢幕四周有些微曲面)，將會因為 2020 年 iPhone 機殼改用類似 iPhone 4 的方正機格設計，而改回平面螢幕。這一點對於有貼膜需求的朋友來說，或許是好消息。
上述報導的 iPhone 機膜，也被知名爆料達人 /LEAKS (@Slashleaks)轉發到個人 Twitter，不清楚他是否也認為這來源值得參考，或者僅是提供一個資訊給讀者。
當前距離 2020 年蘋果推出新一代 iPhone (指秋季推出的款式)的時間還有很久，不排除上述內容僅是一種網路廠商進行的推測。目前業界據傳 2020 年 iPhone 會有幾個值得矚目的改變：(1)選擇史上最多，可能多達 5 款。(2)支援 5G，根據不同市場推出的款式不同(僅支援 Sub-6G 或是同時支援 Sub-6G+mmWave)。(2)螢幕尺寸再放大，據傳是有 6.7 吋、6.1 吋以及 5.4 吋的選擇。(4)天線收訊更好。(5)有機會導入螢幕下指紋技術。由於將會支援 5G，業界普遍看好 5G iPhone 有機會引發換機潮。
(中時電子報)
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