台南市議會迎接議員就職周年並歡度耶誕，24日晚間6點半起將舉辦平安報佳音聯合音樂晚會，除了音樂、舞蹈、合唱團演出外，更有超過250項的摸彩好禮及美麗煙火秀，市民只要利用FB或LINE分享活動訊息，還可獲得神秘小禮物，議長郭信良熱情邀請鄉親到議會廣場共度佳節。

郭信良23日預告，明晚6點半起，在議會廣場入口的報到台將開始發放摸彩券，每人限領1張，歡迎民眾全家排隊領取，一舉抽中電視、平板、手機等摸彩好禮。另外，7點半將有啟燈儀式，以及高空煙火秀，接著有音樂老師李瑪寶帶領的MP樂團與眾教會聖歌隊大合唱，活動精彩豐富，希望大家用愉快的心共度平安夜。

郭信良歡迎鄉親朋友與市議會一同宣傳此次活動，即日起至明日晚間5點前，只要在FB或LINE上分享本次活動預告訊息，明晚6點半開始憑手機出示分享畫面，即可在報到台領取神秘小禮物。

郭信良表示，第三屆議員就職即將屆滿1年，適逢耶誕節慶，議會別出心裁用親民友善的方式慶賀就職周年，除了精美的摸彩禮品，議會周邊更有雪橇、耶誕樹、燈座等布置，希望帶給市民朋友耳目一新的耶誕氣氛，歡迎大小朋友一起到議會廣場同樂。

(中時 )