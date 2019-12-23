充滿幸福氣氛的聖誕佳節即將來臨，為了讓高雄的民眾能夠感受驚喜歡樂的氣氛，漢神巨蛋近幾年都會在12月舉辦大型聖誕活動，曾經找來屏風表演班、紙風車劇團、YOYO家族、故事工廠等大型表演，今年更首次邀請劇場界票房秒殺新秀「面白大丈夫」劇團於12／20（五）演出年度情境喜劇《職男人生》，活動當天還有家扶基金會LIFE弦樂團蒞臨演出，提前為聖誕節渲染出幸福的氛圍，感受最溫馨的週末夜。

「面白大丈夫」劇團主要由四位演員-阿量、耿賢、西追、董軒組成，4個人充滿默契自編自導自演，成立短短1年的時間總票房已突破萬人觀看，這次首度挑戰在百貨公司戶外演出《職男人生》，以漫才和短劇兩種喜劇表演型式詮釋在職場上的點點滴滴，全台最終場次將全部的經典段子完整呈現獻給觀眾，希望在南台灣的星空下透過幽默歡樂的互動，讓所有人用笑聲訓練腹肌。

除此之外，今年週年慶MAISOM PROMAX透過企業的影響力特別捐贈150個公益壞蛋包在漢神巨蛋推出愛心義賣，活動受到各界人士踴躍認購，第一天就秒殺完售，這次活動共募集11萬元善款全數捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，使貧困家庭的兒少得到生活扶助並享有家庭妥善的照顧、身心靈健康成長的環境、充分受教育的機會，為弱勢兒少翻轉不一樣人生。同時漢來海港餐廳也一同加入公益的行列，捐贈弱勢小朋友享用美味豐盛且難忘的聖誕大餐，為聖誕節增添溫馨氣氛。

另外，12/21（六）更號召百位聖誕老公公、文藻流行歌唱社學生於館內進行快閃遊行，現場還會有祈福點燈禮，透過參與民眾的手機燈光圍成巨大星星造型伴隨著廣場響起的美妙樂聲，一同在漢神巨蛋歡慶聖誕節。

(工商 )