中華郵政今（23）日舉辦年終記者會，董事長吳宏謀說，新一年將繼續朝向資產活化、物流智慧化、金融數位化三大方向前進。希望將郵政Visa金融卡打造成民眾的生活卡，不管是小額支付、繳稅、交通等，都可融入民眾生活。郵政官員補充，明年包含「用郵政Visa金融卡搭乘桃捷、高捷」、「無卡提款」等功能，都可看得到。

吳宏謀說，目前中華郵政有超過360萬張Visa金融卡用戶，卡片優勢就是帳戶有多少錢、就可刷多少，消費不會超支，明年起要透過ATM提供更多友善服務，降低甚至取代櫃檯業務，包含無卡提款等。

儲匯處長陳佳莉表示，目前規劃導入ATM無卡提款服務，未來民眾只要打開郵局App「e動郵局」，即可開啟QR code，並使用郵局ATM即可無卡提款。至於導入期程，明年會選擇大型郵局展開試辦，2021年投入約2720萬元、汰換全國至少680台ATM，改為提供無卡提款的機型，接著逐年依ATM使用年限汰換。後續，中華郵政也打算於2022年推出掃臉（人臉辨識）就能提款的ATM功能。

其次在票證部分，陳佳莉說，目前中華郵政的數位金融，在票證領域的使用場景還不夠多，因此正與桃捷公司、高捷公司洽談，盼提供民眾使用郵政Visa金融卡搭乘捷運，由郵局帳戶扣款，預計2020年下半年登場。另外，中華郵政也有意願攜手票證公司，透過公開招標方式合作推出聯名卡，擴大郵政用戶的支付場域。

至於許多信用卡都和悠遊卡合作，陳佳莉表示，但因為和悠遊卡串接需要有電子票證，因此要等待悠遊卡公司申請到電子票證後，預估明年下半年和悠遊卡展開合作，預計先從「連結郵政儲金帳戶付款(Account Link)」開始。

至於在第三方支付部分，陳佳莉補充，2018年開辦「連結郵政儲金帳戶付款（Account Link）」服務，已與「街口支付、LINE Pay一卡通、支付連、橘子支付及歐付寶」等電子支付業者合作，今年持續推動「實體感應式金融卡、虛擬金融卡（行動支付）」支付功能，陸續開辦「HCE金融卡雲支付」、「QR Code信用卡帳單掃碼付」、「跨境電子支付QR Code掃碼付」與「郵政VISA金融卡電子發票載具服務」，並串接郵務櫃檯提供「郵政金融卡支付」、「國際包裹QR Code支付稅款」及「i郵箱」支付服務，2020年將繼續擴大和第三方支付合作。

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