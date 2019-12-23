成功不必在我。新光金控大公主、新光人壽副總吳欣盈23日與媒體暢談參選民眾黨不分區立委的原意，是今年夏天過後二、三個月內突然有的想法，她強調自己並不是要「從政」，而是想藉著選舉機會，說出想說的話，希望各界重視提升台灣的競爭力、全民退休有保障等急迫性問題。

至於現在自己是不是在當選安全名單內，吳欣盈說：「只要事情能完成，沒有說一定要有吳欣盈立委。」

已去過全球60多個國家參訪的吳欣盈強調，1月11日之前或之後，她所關心跟要推動的事都會一樣，就是希望透過吸取國外經驗與趨勢，推動台灣的轉型，如國際資金、人才流動時，台灣可以是各界會考慮的地方。

吳欣盈說以前留學生找工作流傳一句話：「London（倫敦）,Dubai（杜拜）,Mumbai（孟買，Then byebye（再見）」，意思是沒辦法在倫敦找到工作，就去多金的杜拜找，再不濟就是印度孟買，若都找不到，就再見了。吳欣盈說台灣是極佳的工作環境，為什麼不是「London,Dubai,Mumbai,Taipei,Then Byebye」，讓台北也可以是國際人才會想要居留工作的地方。

決定參選是今年夏天之後，二、三個月內決定的事，吳欣盈說，想參與選舉，是想盡自己的一份力量，推動一個她想看見的台灣，就像民眾黨黨歌的一句「We can change together（一起推動改變）」，吳欣盈說：「Its very cool（很酷）！」她想要藉著選舉的平台，用更大的聲量講出她看見台灣應該改變的地方。

例如全民退休有保障，吳欣盈說若比照OECD（經濟合作發展組織）標準，台灣民眾的平均退休金仍偏低，只靠國家財政去負擔，並不穩定，應由企業去推廣民眾自提及自選的部分。

其次是提升台灣競爭力，吳欣盈說台灣的服務及創新能力極佳，但行政效能必須再提升，畢竟錢與人是跑很快，很多國家對於外來投資或人才，是中央單一窗口全力排除障礙，從打算投資到完成註冊、開工，可能只要幾週到一、二個月，但台灣可能要半年的時間。

在人才方面，香港、新加坡薪資都比台灣高，但個人所得稅上，台灣卻比香港要高；東協一些高階人才的薪水也已超越台灣，如越南每年薪資調幅是15％，一些企業甚至要加薪20％來留住人才。

所以這次有機會參選，吳欣盈覺得自己要站出來，貢獻她所看見的及台灣應改變的，只要這些聲音能成功傳出去，政府能重視，她未必一定要進立法院。

(工商 )