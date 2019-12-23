第一金控秉持在地關懷理念，於12月21日攜手子公司第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽共20位志工，在第一金控副總經理方螢基帶領下，前往北投大同之家舉辦「愛心無礙 樂齡不老 聖誕Party」公益關懷活動，同時邀請生命鬥士蔡佩芙一同陪伴獨居長者，提前感受聖誕節的歡樂氣氛。

方螢基指出，臺灣已邁入高齡化社會，老人照護的需求十分迫切，大同之家平時由社會局社工員定期輔導與關心，並設有24小時保全人員巡邏，每日針對長者提供問安服務，此次第一金與社會局一起傳遞愛心與溫暖，期待生活在這個城市裡的長者們能活得更健康、更快樂。

大同之家的獨居長者們，在第一金融集團志工及生命鬥士蔡佩芙的帶領下開心一同合唱，現場十分歡樂，第一金當天更向捷運善導寺庇護工場訂購下午茶點心，再次結合公益讓愛延伸；同時準備了許多聖誕節禮品，溫暖長者的心，讓所有參與活動之長者擁有一個美好的回憶。

第一金長期落實企業社會責任，連續四年ESG（環境、社會、公司治理，Environmental, Social, and Governance）獲世界肯定蟬聯道瓊永續世界指數成分股、且連續三年榮獲「BSI英國標準協會永續卓越獎」，未來遍及全臺的集團志工服務隊也將秉持在地關懷的精神，與社區共同學習成長，以一步一腳印的志願服務精神，散播善的種籽到臺灣每個角落，期盼能為共同生活的美麗家園，打造共生、共好與共榮的願景。

(工商 )