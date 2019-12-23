6搶1奧運資格賽不穿台灣犬要穿什麼球衣？中職會長吳志揚表示，中職聯盟與中華職棒將要共同設計新LOGO，不過仍要取得國際棒壘球總會和國際奧會的認可才能使用，否則就要穿回原版的「CT」球衣。

吳志揚表示希望設計一個大家都認可的圖案，未來無論是中職或棒協代表出征國際一級賽事都能穿，不過還有個但書，需要取得國際棒壘球總會和國際奧會的認可，否則就只能維持原本CT球衣。「我們的會員名稱就是Chinese Taipei，不過這個CT要如何設計才能符合美感和喜好，會再研究。」

而廣受球迷好評的台灣犬圖樣則無法出現在球衣上，「我的了解是各隊除了文字外，不能有吉祥物在上面，基本上是以會員名稱做樣式變化，所以台灣犬可能無法在LOGO上。」吳志揚說。

目前LOGO設計會即刻展開，畢竟6搶1奧運資格賽僅剩4個月就要到了，「球衣會有爭議是因為誰設計、且影響招商權利，才會有意見。不過財務會公開透明，所以用什麼LOGO應該都一樣。」吳志揚表示舉辦比賽的收入及支出會公開透明，回饋的比例也會清楚。

(中時 )