本周12/22到12/28星座運勢，不少行星都進入到新的星座中，如太陽進入到了魔羯座、火星進入到了天蠍座、金星進入到了水瓶座，都讓這些星座的運勢大增，星座專家許睿光老師也提醒，要好好把握機會，特別是有些星座的朋友會慢慢感覺到運勢上升，快來看看你自己的本周運勢吧。

睿光談星座 2019/12/22~12/28

運勢大旺：

●魔羯 ♑️ 吉星高照 把握機會

●金牛 ♉️ 喜出望外 財神降臨

●天蠍 ♏️ 同心協力 長輩撐腰

●處女 ♍️ 時來運轉 貴人相助

運勢平穩：

●牡羊 ♈️ 長官加持 事業運旺

●天秤 ♎️ 積極正向 家運轉旺

●巨蟹 ♋️ 伴侶合夥 貴人浮現

●雙魚 ♓️ 連結貴人 帶來契機

要注意：

●獅子 ♌️ 忽遠忽近 難以掌握

●射手 ♐️ 創意天降 面對擔憂

●水瓶 ♒️ 慵懶舒適 留意荷包

●雙子 ♊️ 狀態不明 靜觀其變

➤加碼

財運最旺：金牛 ♉️

桃花最旺：水瓶 ♒️

事業最旺：魔羯 ♑️

(中時電子報)