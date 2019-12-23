本周12/22到12/28星座運勢，不少行星都進入到新的星座中，如太陽進入到了魔羯座、火星進入到了天蠍座、金星進入到了水瓶座，都讓這些星座的運勢大增，星座專家許睿光老師也提醒，要好好把握機會，特別是有些星座的朋友會慢慢感覺到運勢上升，快來看看你自己的本周運勢吧。
運勢大旺：
●魔羯 ♑️ 吉星高照 把握機會
●金牛 ♉️ 喜出望外 財神降臨
●天蠍 ♏️ 同心協力 長輩撐腰
●處女 ♍️ 時來運轉 貴人相助
運勢平穩：
●牡羊 ♈️ 長官加持 事業運旺
●天秤 ♎️ 積極正向 家運轉旺
●巨蟹 ♋️ 伴侶合夥 貴人浮現
●雙魚 ♓️ 連結貴人 帶來契機
要注意：
●獅子 ♌️ 忽遠忽近 難以掌握
●射手 ♐️ 創意天降 面對擔憂
●水瓶 ♒️ 慵懶舒適 留意荷包
●雙子 ♊️ 狀態不明 靜觀其變
➤加碼
財運最旺：金牛 ♉️
桃花最旺：水瓶 ♒️
事業最旺：魔羯 ♑️
(中時電子報)
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