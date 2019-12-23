中美貿易戰確定達成第一階段協議，全球股市多頭氣勢難擋。在美股持續創高下，上周加權指數一度站上12125.9點，再創逾29年半新高。觀察今(23)日大盤，儘管大型個股動能熄火，所幸終場仍收在12022.23點。觀察上周外資資金流向，根據統計，上周吸金王寶座由南韓拿下，上周獲得淨流入10.3億美元；其次為印度，吸金6.7億美元。台灣則因漲多面臨修正，外資由流入轉為流出，上周失血4.2億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，就技術面觀察，加權指數有過熱現象，且觀察月線支撐是否穩固。此外，指數面臨漲多修正，加上聖誕節與新年假期，外資放假量縮影響，使得資金面稍嫌疲弱。後市可觀察外資收假後資金走向，目前認為，中長線指數仍有機會上攻。

周俊宏表示，中美第一階段貿易協定可望於明年一月簽署，預期短期內沒有重要的總經議題。此外，目前財報進入空窗期，盤勢將進入作夢行情，預期2020年業績成長股以及產業題材性高的族群將扮演主流。選股上，看好5G、記憶體、IPHONE等議題。至於亞洲其他國家部分，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示，亞太地區11月製造業PMI多數呈現增長，對於明年的經濟展望為溫和復甦，成長可期。其中，由於南韓Kospi指數已跌破年線，加上南韓財政部預估，明年經濟成長率將為2.4%，較今年成長，吸引資金流入南韓股市。

至於中國部份，陳彥羽表示，目前關注電子新產品，如5G手機、基地台設備、無線充電、網路安全等。

(時報資訊)