《港股》假前縮手，恆指微漲0.13％ 16:312019/12/23 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因聖誕節和新年假期臨近，周一港股交投淡靜，終場恆生指數收漲0.13%，為27906.41點。國企股(H股)收漲0.2%，為11052.68點。大盤成交額僅達650億港元。藍籌股中以醫藥股表現最佳，中國生物製藥和石藥集團漲逾2%。阿里巴巴收漲0.68%，為208.4港元，盤中最高站上210港元，市值突破4.5兆港元；阿里巴巴港股上市以來已上漲約20%。 (時報資訊) #港股 #港元 也許您會感興趣 推薦閱讀 估值死裡殺 港股下市潮來襲 04:092019/12/19 焦點新聞 港股開漲24點 騰訊低開0.8％ 10:252019/12/19 財經 《港股》美股持穩，恆指開漲0.09％ 10:342019/12/19 財經 《港股》恆指收跌0.3％，手機設備股走弱 16:482019/12/19 財經 港股下跌83點 騰訊微跌0.5％ 16:512019/12/19 財經 《港股》美股再創新高，恆指開漲0.12％ 10:172019/12/20 財經 《港股》美中局勢樂觀，恆指收漲0.25％ 16:482019/12/20 財經 阿里港股狂漲 飆上207港元創新高 04:102019/12/21 全球財經 陸港觀盤－避險情緒降溫 港股2020年首季上看3萬點 04:102019/12/21 全球財經 《港股》恆指開漲0.55％，創7月30日來新高 10:002019/12/23 財經 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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