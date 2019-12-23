因聖誕節和新年假期臨近，周一港股交投淡靜，終場恆生指數收漲0.13%，為27906.41點。國企股(H股)收漲0.2%，為11052.68點。大盤成交額僅達650億港元。藍籌股中以醫藥股表現最佳，中國生物製藥和石藥集團漲逾2%。阿里巴巴收漲0.68%，為208.4港元，盤中最高站上210港元，市值突破4.5兆港元；阿里巴巴港股上市以來已上漲約20%。

(時報資訊)