建照申請效率提升，連帶建商投資高雄意願也提高，市場有感回溫。（袁庭堯攝）

工務局一年革新有成，23日舉行「建築管理績效」報告。（袁庭堯攝）

優化建築法規、提升行政效率、推動新世代綠建築，高雄市政府工務局一年革新有成，讓不少建商有感，23日舉行「建築管理績效」報告，強調簡化建照申辦流程及時間，修正自治條例及法規、落實還地於民，未來還將與專業公會攜手合作，打造友善投資、樂活安全的高雄市。

副市長李四川表示，市府今年推動建築執照簡化作業流程，取消建造執照預審的初審制度，同時將開工流程簡化，執照申請時程縮短100天，也推動無紙化審照，提升整體行政效率與透明化。

工務局長吳明昌表示，有感營建業缺工、缺料、缺水、缺電的問題，今年修正「高雄市建築管理自治條例」，施工期限可延長2年，並取消全部工期不得延長超過5年之限制。今年建造執照的申請戶數和樓地板面積是近5年最高，高雄厝的申請案也達到604件22000多戶。工務局也修正畸零地的相關規定，讓許多原本因為協議困難而長年卡關、閒置無法開發的土地紛紛獲得解套。

建管處長江俊昌說，今年輔導違建轉型為綠能設施或光電的案例高達47件，同時也修正處理違章建築執行要點，兼顧民生需求與安全問題。建管處也將於明年起委託公會審查，達到友善投資環境、打造安全樂活城市的目標。

高雄市不動產開發商業同業公會榮譽理事長郭敏能指出，建管處新政推動有成，今年不動產業績增長四成，是近7年新高。高雄市建築師公會理事長鄭純茂也說，今年公會整體收入增長1.4倍，這是營建投資市場回溫的好現象。

(中時 )