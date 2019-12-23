健保校園巡迴宣導列車23日由健保署長李伯璋帶領中區健保天團到立新國小演出，李伯璋也扮耶誕老人分送禮物，引起現場一陣騷動。（馮惠宜攝）

健保校園巡迴列車23日到立新國小，演出後健保天團成員也與該校師生合影。（馮惠宜攝）

台灣健保被譽為世界奇蹟，在開辦25年後今年被納入國小高年級課程，健保署也組健保天團以舞台劇方式進行校園巡演，配合九年級生的流行語彙、接地氣的演出，讓各校瘋狂喊安可，23日耶誕前夕健保天團前進台中立新國小，健保署長李伯璋更扮成耶誕老人分送糖果，學生搶著伸出手來，一堂生動有趣的健保教育課程，讓師生印象深刻。

蝦毀，學校學務處裏有小夜市，還賣數學蚵仔煎、英文滷肉飯…，這些梗全是健保署中區業務組健保天團演員想出來、吸引小朋友的台詞，透過短劇演出活靈活現地讓健保教材不再只是課本上的文字，也深化學童對於珍惜健保資源，尤其李伯璋化身耶誕老公公揹滿禮物熱鬧開場，將健保短劇結合耶誕氣氛，為活動帶來高潮。

李伯璋指出，為讓健保教育往下扎根，教育部本學年度起將健保納入國小教材，並透過陳樹菊女士兒時故事，導引出全民健保的「自助互助、照顧弱勢」核心價值，及藉由進一步認識「健康存摺APP」及「分級醫療」的重要性，養成從小珍惜健保資源之觀念，健保署全國五個業務單位也分組健保天團，利用假日或下班等休息時間團練，109年10起將全台巡演100場。

李伯璋說，健保天團以短劇的情境演出讓健保教材更具活潑性，各地迴響不斷，紛紛要求加場、加演，可比明華園更轟動。立新國小校長連忠誠表示，健保資源非常珍貴，全民必須共同珍惜，透過國小教材的觀念灌輸，讓學童樂在其中的學習，對健保的永續經營非常有幫助。

(中時 )