北韓疑似準備恢復試射洲際飛彈之際，南韓加強防備，該國空軍自美國引進1架全球鷹無人偵查機，23日抵達慶尚南道泗川空軍基地，預料明年正式服役。這也讓韓軍今後的監視範圍，由目前的北韓全境，擴大至朝鮮半島以外部分地區。

南韓政府2011年決定向美國採購4架全球鷹，剩下3架預計明年上半年交付。這款無人機翼展35.4米、長14.5米、高4.6米，續航時間長達38小時至42小時，巡航半徑為3000公里，監視範圍超過朝鮮半島。它可在2萬米高空以雷達和紅外線探測裝備，識別地面直徑大小僅30公分的物體，亦能探測地面裝載各款飛彈的運送或發射車輛。

在全球鷹投入服役前，南韓依賴美國對北韓內陸的影像資料，今後將可自行收集有關情報。韓軍現階段的通信監聽能力可覆蓋至白頭山，但影像收集能力對平壤鞭長莫及。為更有效運用全球鷹，韓軍計劃在後方建立升降基地，前線則建立任務控制基地。

(中時 )