租稅辯論 吳自心：探討爭議案件 16:422019/12/23 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2019普華租稅法庭辯論賽。圖／PwC提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 普華（PwC）商務法律事務所及國立台灣大學法律學院財稅法學研究中心日前共同主辦「2019普華租稅法庭辯論賽」，就「損害賠償是否須認列所得」此議題，以貼近行政訴訟實務運作的方式進行比賽，藉此培養大專院校學生分析思辨稅法實務問題的能力。 財政部次長吳自心在開幕致詞時與參賽者分享，關於本次主題，在實務上曾有拆遷自有土地、危老都更拆除違建、政府興建漁港對漁民之補償等爭議案件類型，其課稅問題實具探討價值。 (工商 ) #實務 #辯論賽 #問題 #法庭 #案件 也許您會感興趣 推薦閱讀 無線充電好用嗎？網曝致命缺陷 09:202019/12/19 生活 小英更有攻擊性了 柯： 變刺蝟也沒用 11:192019/12/19 政治 【16年情變調2】何如芸離婚談判沒進度 進調解庭談條件 14:212019/12/19 娛樂 美通過涉藏法案 耿爽不爽 15:362019/12/19 兩岸 反修例最年輕被告獲刑 港12歲少年被判24個月兒童保護令 18:472019/12/19 兩岸 排便不順的救星！有了「它」上廁所不再卡超久 09:002019/12/20 生活 新北義消表揚127人 侯友宜親自頒獎感謝 22:552019/12/20 社會 小燈泡媽：理解加害者無傾吐的朋友而發生憾事 13:352019/12/21 政治 獨／15天後法庭2度攻防戰 王瞳律師提這項聲請 19:552019/12/21 娛樂 肚子痛就醫 告訴醫師這4點可保命 12:552019/12/23 生活 財經熱門新聞 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 除息前押20張…慘了？他爆買台積電驚天秘密 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。