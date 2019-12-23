普華（PwC）商務法律事務所及國立台灣大學法律學院財稅法學研究中心日前共同主辦「2019普華租稅法庭辯論賽」，就「損害賠償是否須認列所得」此議題，以貼近行政訴訟實務運作的方式進行比賽，藉此培養大專院校學生分析思辨稅法實務問題的能力。

財政部次長吳自心在開幕致詞時與參賽者分享，關於本次主題，在實務上曾有拆遷自有土地、危老都更拆除違建、政府興建漁港對漁民之補償等爭議案件類型，其課稅問題實具探討價值。

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