全球企業併購意願 不受貿易戰影響 16:422019/12/23 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據安永今年的「全球資本信心晴雨表」報告，即使面對地緣政治環境的挑戰，52％受訪全球企業仍有計畫於未來一年內進行收購以持續調整他們的投資組合。 全球多數企業有強烈併購意圖的主因，為對外投資以尋求如數位科技等新科技及相關人才。 亞太區調查也指出，有49％的亞太地區企業高階主管表示，他們計畫在未來一年內進行收購，此比率超過自2009年的亞太地區10年調查歷史平均值42％。 (工商 ) #企業 #全球 #亞太 #收購 #投資 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞太地區股息 2020年將創歷史新高 11:112019/12/19 財經 收購花生還要分黨派 農民怒：不排除下周二擴大行動 14:212019/12/19 生活 學者觀點－為非合意併購（敵意併購）正名 ─從大聯大收購文曄談起 04:102019/12/20 產業特刊 金管會訂新規 壽險投資債券ETF 將設限 04:102019/12/21 金融．稅務 政府銀行齊挺中小企業 04:102019/12/21 證券．權證 盼花生之亂落幕 農糧署三長今起坐鎮雲林 15:422019/12/21 生活 還有9200萬花生收購金未撥 農糧署：周三前完成 12:162019/12/22 生活 2020股優於債 新興市場受期待 04:102019/12/23 焦點新聞 1月21～29日現場查個資 暫停 04:102019/12/23 證券．權證 好佳債！凱基債券ETF 因應景氣榮枯 04:102019/12/23 投資理財 財經熱門新聞 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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