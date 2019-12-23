根據安永今年的「全球資本信心晴雨表」報告，即使面對地緣政治環境的挑戰，52％受訪全球企業仍有計畫於未來一年內進行收購以持續調整他們的投資組合。

全球多數企業有強烈併購意圖的主因，為對外投資以尋求如數位科技等新科技及相關人才。

亞太區調查也指出，有49％的亞太地區企業高階主管表示，他們計畫在未來一年內進行收購，此比率超過自2009年的亞太地區10年調查歷史平均值42％。

(工商 )