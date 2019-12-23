前立法院長王金平昨天會見國民黨主席吳敦義、高雄市副市長李四川，輔選國民黨立委。韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天接受廣播節目專訪，肯定王是大是大非的人，也希望能有敦請王、韓同台的機會。

王金平昨天表示「輔選立委就是幫韓國瑜」，王淺秋今天在廣播節目被追問韓、王是否有聯絡時表示：「一直都有的」，更稱王金平對韓國瑜一直相挺。雖然過程中有誤會、無法在選舉上挺王，造成不開心，但王金平與高雄副市長李四川已有會面與互動，「王院長是個大是大非的人」，已表明支持國民黨，當然也希望有敦請王金平與韓國瑜同台的機會，代表國民黨團結的力量。基於藍軍大是大非、藍軍團結的氣勢，以王院長的格局與智慧，將會帶給藍軍更多更好的協助。

由於國民黨高雄市立委候選人黃韻涵也獲得王金平、鴻海創辦人郭台銘支持，黃28日要舉辦的造勢活動能否有王郭韓同台？王淺秋說，她不知道，但殷殷期盼無論郭、王，需要要的是正面力量，政治不是一定要你死我活，大家可好好相處，一切尊重王院長，政治是希望眾人之事越來越好，用更好、更理性方式，韓營當然很期待王院長，希望他快歸隊。

(中時 )