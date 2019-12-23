美國軍方今天在聲明中說，1名美軍在阿富汗一場行動中遭到殺害。阿富汗反叛組織塔利班（Taliban）已宣稱犯案，並表示這場攻擊還傷及多名美軍。

路透社報導，美軍並未透露進一步細節，且在通知殉職美軍的近親之前，也不公布他的姓名。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）則透過通訊軟體WhatsApp告訴法新社，反叛分子昨天深夜「在昆都茲省（Kunduz）的查達拉地區（Char Dara）炸毀1台美軍車輛」。

若依照「與作戰相關死亡」來看，加上今天喪命的美軍，今年已有至少20名美軍死於阿富汗的行動，是2014年底美國結束在阿富汗的正式作戰行動以來死亡人數最多的一年，凸顯阿富汗大部分地區的安全情勢仍充滿挑戰。

今天的攻擊事件很可能對美國和塔利班持續進行的和談產生影響。美國過去一年和塔利班就一份協議進行談判，按照協議，若塔利班提供安全保證，美國願從參與最久的阿富汗戰場撤軍。

但塔利班9月在喀布爾進行炸彈攻擊，造成1名美軍喪生後，美國總統川普宣布和談「已死」。雙方後來在卡達首都杜哈重啟談判，不料本月稍早喀布爾北方巴格蘭（Bagram）的美國空軍基地又遭到一起炸彈攻擊，導致和談再度「暫停」。

(中央社)