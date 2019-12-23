冬遊鹿港，從福興穀倉出發。福興穀倉「從鹿港工藝看漢文化」活動，明年1月5日將有書法、彩繪獅頭、輕旅行活動輪番上陣，請來大師帶領參與者領略福興穀倉和鹿港老街巷弄的建築空間工藝之美。

彰化縣政府近年積極推動再造鹿港歷史現場，文化局獲得文化部經費補助，活化鹿港南門戶，其中，位在福興鹿港交界的福興穀倉，將委由在地團隊鹿溪文史工作室進駐營運，明年也將陸續推出許多藝文活動與小旅行。

活動從「藝」起遊鹿港開始，邀請文史工作者施澄淮帶路，上午9點從鹿港天后宮集合出發，步行前往城隍廟、新祖宮、公會堂，並造訪桂花巷藝術村工藝家工坊，再沿埔頭街、瑤林街參觀鶴棲別墅、玉渠宮、十宜樓、意樓和龍山寺等，並探訪第一市場、製香舖、書集喜室與周月容手工香包，終點站回到福興穀倉參觀。

當天下午在福興穀倉則請到書法家林俊臣現場示範教授，「真、草、篆、隸」不同字體的變化及線條之美，獅頭工藝師施俊雄也將指導參與民眾彩繪小獅頭，3場次活動皆採線上報名，可搜尋「福興穀倉•書法公共道場」臉書粉絲專業查詢。

鹿溪文史工作室負責人莊研育說，團隊人員年底前已進駐完畢，明年一整年都將在福興穀倉內空間與書法公共道場舉辦講座、工藝文化體驗活動和小旅行，連結老街空間，讓更多人深入瞭解鹿港建築空間、雕刻、彩繪及傳統工藝。

(中時 )