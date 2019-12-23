文化局長田昭容（左三）等人解開摩斯密碼，正式啟動「解密幽居」展覽。（羅浚濱攝）

陳能弘的父親陳秋枝曾為張學良的廚師，透過話筒能聽到陳秋枝口述張學良喜歡吃什麼菜。（羅浚濱攝）

縣文化局向文化部爭取更新五峰張學良故居，規畫「張學良的清泉時光主題策展－解密幽居」，23日在桃山國小合唱團優美歌聲下，由文化局長田昭容等人解開摩斯密碼，正式啟動「解密幽居」展覽，揭開張學良在清泉11年幽禁生活的神秘面紗。

田昭容表示，張學良是影響中國近代歷史發展的關鍵人物，這次展覽介紹張自1946年被秘密移送五峰清泉幽禁，一路相隨的趙一荻、監管特務人員及五峰居民共渡11年的故事。

展覽分3大單元，A區「時間刻痕」介紹這位牽動歷史轉折的風雲人物，一生起伏跌宕和歷史中流動。B區「風雲變色」以不同角度看待西安事變的遷徙之路。

C區「再現故居」透露張學良深居生活的故事插曲，並有國家檔案局授權近年公開的機密檔案，想體驗摩斯密碼的民眾，可用1張數字單，透過密碼本在展覽空間找出線索「解密」。

展覽並模擬張學良飲食所用飯桌、書桌等情境佈置，撥打復古話筒能聽到在地人口述的張學良。其中，陳能弘的親陳秋枝曾為張學良的廚師，每日為張準備三餐。五峰派出所巡官趙旺華的四子趙正貴，因父親職務常有機會近距離接觸張學良。民眾透過話筒可一探這位傳奇人物最喜歡吃的菜？脾氣如何？詳情請上張學良故居粉絲專頁查詢。

(中時 )