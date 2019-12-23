兆勁(2444)固守既有網通產品，搶啖明年5G元年的半導體商機，董事長紀政孝今(23)日受訪表示，兆勁目前營運圍繞5G發展，預計明年半導體、網通業務營收就有機會走向黃金交叉，由今年的網通比半導體7:3發展到4:6，他也強調，明年最大目標就是「轉虧為盈」。

兆勁整體營運目前仍以網通事業為主，董事長紀政孝表示，兆勁目前網通和半導體的比重為7:3，明年繼續調整拉高半導體比重，有機會走到4:6，半導體就會超過網通，目前兆勁的營運關係都圍繞的5G積極發展，紀孝正進一步表示，兆勁目前半導體項目積極從「白牌走向品牌」，兆勁目前品牌Abocom，主要出貨給大陸、印度和中東市場，明年也有計畫成立香港子公司。

兆勁除已經成功導入研發生產光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)業務，公司更積極在半導體相關產業中，陸續引進生產銷售減薄再生晶圓材料業務，其次，記憶體模組事業自有品牌AboComSSD旗下固態硬碟、USB隨身碟、Micro-SD記憶卡等產品亦已通過Wal-Mart供應商驗廠認證，以期在網通事業持續挹注良好營運基礎下，隨著光速光通訊雷射晶片、減薄再生晶圓材料、以及記憶體模組事業在新產品、新客戶導入下，挹注公司未來營運更上層樓。

兆勁將一部分重心瞄準記憶體模組事業，自今年10月開始記憶體模組業務銷售已開始急速大幅增加，目前亦已通過Wal-Mart供應商驗廠認證，有機會帶動記憶體模組事業出貨量逐月成長動能，兆勁12月在記憶體已經出貨100萬顆。

展望2020年，兆勁在新產品記憶體模組、減薄再生晶圓材料、光通訊先進雷射晶片(VCSEL Chip)業績接單暢旺挹注下，可望推升未來整體營運再創高雙位數大幅成長表現，由於在5G新產品高速先進雷射晶片與半導體相關產業中，兆勁已在今年投入大量資本支出，明年將可減少此部分費用支出下，營運力拚進入高成長階段。

紀孝正表示，兆勁的VCSEL目前25G產品已經有兩家很大的公司在做認證中，未來主要客戶包括設備商、電信商、伺服器廠，其中伺服器場又包括製造商和入口網站，因為明年5G大規模的關係，100G、200G產品應該會率先出貨電信設備商，惟瞄準5G高端，400G也在努力中，VCSEL產品最快貢獻預計會落在明年第三季。

(時報資訊)