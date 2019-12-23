根據櫃檯買賣中心統計，截至108年12月20日為止，已上櫃家數為773家(包括外國公司35家)，108年度累計上櫃掛牌公司18家，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約、尚未掛牌家數4家(東捷資訊、明達醫、捷流閥業、映興)，董事會通過、待核發同意函2家(山富、應廣)，待董事會核議0家，待審議5家(翔宇、康聯生醫、東典光電、三竹、昇佳電子)。

興櫃方面，股票已在櫃檯買賣家數248家(包括外國公司7家)，當年度已上興櫃家數為45家，已受理尚未上櫃買賣3家(秀育、穩得、冠亞)，累計當年度受理櫃檯買賣家數46家，自90年至107年度累計申請上興櫃家數有1626家。

創櫃板辦理情形部分，已登錄89家，累計申請登錄161家，當年度累計輔導27家(102至106年度累計輔導計290家)；上櫃、興櫃、創櫃板總計1110家，TDR辦理情形部分，已掛牌家數為1家，可轉換特別股已掛牌支數為2支。

(時報資訊)