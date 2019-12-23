台灣5G競標今日邁入第10天，就在進入第93回合的競標中，總標金一舉超越500億元大關，且在第95回合時，熱門頻段3.5GHz的出價也衝上500億元，達到501.78億元，總結今日結束第10天競標、總計100回合的出價，累計標金達到546.72億元，3.5GHz出價達到533.33億元，28GHz則維持自57回合相同的13.39億元，1800MHz頻段單一區塊依舊暫無業者出價。

台灣首次5G競標，五家電信業者中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星瞄準3.5GHz，今日該頻段出價正式超過500億元，在今結束的第100回合競標中，標金暫時來到533.33億元，28GHz則維持自57回合相同的13.39億元，1800MHz頻段單一區塊依舊暫無業者出價，總計今日整體標金案暫時落在546.72億元。

(時報資訊)