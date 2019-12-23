近期夯起一股氣炸鍋熱潮，它的原理是藉由讓熱空氣在食物週遭循環，創造類似油炸食物的酥脆感，而最大功效是能大幅減少製作過程的油與脂肪，就能製作出口感和風味近似於油炸食品的料理。有位女大生靈機一動，利用「Oreo餅乾」搭配酥皮，經過氣炸鍋處理後，搖身成為一道神仙級美食，不但美味，還意外地搭。

該名女大生在《Dcard》上表示，家裡剛買氣炸鍋，近日又在網上看到有人將冬至湯圓搭配酥皮，一起放進氣炸鍋，成為一道層次豐富的創意料理。突然想到，或許Oreo也可以嘗試看看，沒想到意外成功做出令人驚嘆的「酥炸Oreo巧可力餅」。

女大生利用Oreo搭配氣炸鍋，做出完美地「酥炸Oreo巧可力餅」。（摘自Dcard）

女大生利用Oreo搭配氣炸鍋，做出完美地「酥炸Oreo巧可力餅」。（摘自Dcard）

首先，她將酥皮切割成，可以由2片酥皮包住Oreo的大小，緊緊包覆好後便可以放入氣炸鍋內炸。

經過氣炸鍋180度炸7分鐘左右後，炸的金黃色的「酥炸Oreo巧可力餅」就完成了。（摘自Dcard）

經過氣炸鍋180度炸7分鐘左右後，炸的金黃色的「酥炸Oreo巧可力餅」就完成了。原PO還附上剖面圖，表示酥皮很香，而裡面Oreo餅乾已經變成有點泥狀，搭配酥皮很好吃。

經過氣炸鍋180度炸7分鐘左右後，炸的金黃色的「酥炸Oreo巧可力餅」就完成了。（摘自Dcard）

(中時電子報)