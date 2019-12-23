年輕世代面臨許多兩難的抉擇，現金流不足經常成為生活中的絆腳石。凱基銀行鼓勵年輕人積極掌握個人財務自主權，藉由結合知名布袋戲正義化身主角「素還真」隆重介紹小額循環信貸「速還金」，幫助年輕人及時救援各種生活中的突發狀況、並有資源可以一圓個人理想。新戶首月動用可享便利商店200元購物金，且活動期間內無論是否借款，分享速還金指定影片均可抽10萬元，凱基銀行期望成為最挺年輕世代的神隊友！

「過年好想包個大紅包給爸媽，讓他們覺得我獨立了、為我驕傲！可是……接案工作需要買台新筆電……」；「好想搬離天天有老鼠在天花板開派對的雅房……但是喜歡的套房要兩個月押金，租下來就沒錢吃飯了……」；「業績獎金還沒下來，請客之後機車壞掉沒錢修理了……」現今許多年輕人除了一份穩定的工作，更懂得運用下班時間充實自我，發展多面向的才能。

不論是進修語文，計劃出國學做甜點或是學習拍片剪片成為YouTuber，常常需要短期的資金支援。凱基銀行循環信貸「速還金」結合知名布袋戲正義化身主角「素還真」，以趣味動畫提醒年輕人積極掌握個人財務自主權，追求夢想、投資自己的同時也要做好事前規劃、妥善管理現金流，有資金調度需求時，應尋求合法資金借貸管道，而且速借速還。

凱基銀行消費金融處副總林毓棠表示，有「速還金」這種小額信用貸款需求的客戶年齡層主要落在25-39歲，其中很大比例為業務人員、年輕上班族或自由業者。近年國內的低起薪環境，讓年輕人即使積極向上，仍難免會碰到現金流不足的情況。

凱基銀行「速還金」力挺年輕人，相較市面上一般信貸服務最大差異在於可隨借隨還、動用時以日計息，而且提前還款無違約金。舉例來說，假設評估申請人信用評分後的核定貸款利率為5.99%，12月15日動用10,000元，12月30日還款利息僅須25元，等於每萬每日利息最低不到2元；下個月初領薪水就可以隨時還款，可即時舒緩短期資金需求，利息也相對經濟，全力呼應「有一種挺，叫速還金」的急時救援精神！

凱基銀行結合正義的化身素還真推薦「速還金」，道出社會在走「速還金」這個朋友要有！更推出多款趣味梗圖如「錢不是問題、問題是沒有錢」、「哥貸的不是錢、是未來」、「確認過眼神、你是我要挺的人」等切中年輕人的心聲，同時邀請洋蔥等知名網紅藉由輕鬆易懂的動畫影片說明速還金「利息負擔低、手續超簡單、隨時可借還」的三大特色，「素還真」+「速還金」儼然成了最熱門的新世代心聲代言人。

確認過眼神，你是凱基銀行要挺的人！即日起無論是否申請借款，只要在活動網頁主動分享「速還金」指定影片，就有機會抽10萬元獎金；109年2月底前申請，新戶享有核貸首月動用回饋便利商店200元購物金的優惠。

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