朝鮮半島局勢日益緊張之際，美國軍方日前公開駐韓美軍與南韓軍方的定期演習狀況，包括美韓特種部隊模擬攻入建築物，生擒目標人物。由於美軍近期都未公開以北韓為假想敵的演習內容，分析認為，美方是想警告放話要送上「聖誕禮物」的北韓。

美國國防部16日發布美軍與韓軍特種作戰司令部上月初在江原道及群山空軍基地等地演習的照片及影片，內容包括跳傘及近身距離作戰，還標明是兩軍的定期聯合演習。其中一段影片顯示，美韓特種部隊成員在戰機支援下突襲建築物，他們與假想敵「北韓士兵」展開槍戰後，活捉目標首腦人物；並帶走1名白衣男子。

南韓媒體23日報導，生擒目標人物的演習，等同演練針對北韓黨政軍首領的「斬首行動」。據悉美韓特種部隊經常進行這類演習，但自從美朝去年展開對話後，美方就沒有公開對朝敏感的演習內容。報導還指，美軍這次公開演習內容，是向北韓發出強而有力的軍事警告。

前年美朝交惡期間，美軍對北韓大打宣傳戰，頻頻高調公開軍事演習內容，有「秀肌肉」的意味。面對兩國關係急轉直下，美國參謀長聯席會議主席米利20日稱，美軍已做好準備應對一切情況，並保持極高的戒備狀態。

(中時 )