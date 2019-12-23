韓國瑜競辦發言人王淺秋、律師葉慶元今日下午於國民黨中央黨部召開記者會表示，將針對三立記者在沒經過查證的情況下，汙衊韓國瑜未經家長同意亂抱小孩一事，提告「只是堵藍」、「打馬悍將」社群粉專及三立新聞網。

王淺秋表示，今日上午記者會，三立記者引用「只是堵藍」、「打馬悍將」臉書粉專訊息，提問指出韓國瑜昨日出席活動時，沒有經過家長同意就抱寶寶，並表示家長已在臉書表達不滿。

王淺秋指出，事發經過是，當日活動後有不知名網友在自己的臉書上，自稱是寶寶父母的朋友，並在自己的臉書上貼文，表示工作人員在寶寶的家長不知情的狀況下，把寶寶抱上台讓韓國瑜抱。

王淺秋說，這位不知名網友今日已經出面道歉並澄清了。但這位網友提到，他的留言被不明人士截圖轉貼到「只是堵藍」跟「打馬悍將」的臉書粉專，假新聞的謠言就這樣開始流傳，並引發一堆網友在網路上攻擊韓國瑜。

王淺秋表示，過去「只是堵藍」跟「打馬悍將」都先用假訊息、假圖片發在網路上，然後就會有民進黨人士引用並出面抨擊，或是由其他的親綠媒體做報導。而這次三立新聞網在沒經過查證的情況下，就針對此事，做出「女嬰母怒訴、完全沒告知」的新聞報導。

王淺秋指出，今日上午記者會，現場的三立記者還對此事提問，且表示寶寶的父母都在臉書上回應並表達不滿。王淺秋痛批，這種新聞台還可以信任嗎，他們的新聞都是假新聞嗎。

另針對有醫師指出隨便親寶寶可能引起的衛生問題，王淺秋說，同樣的標準，蔡英文總統過去在出席活動時也有親過小寶寶，或許衛教上可能有不同的考量，但媒體不該兩套標準、假借寶寶父母之名，惡意栽贓抹黑。

王淺秋指出，過去這段時間，網路有非常多沒有根據的惡意抹黑，而媒體也不經查證就直接報導，毫無新聞道德可言，實在非常可恥，王也質疑「只是堵藍」跟「打馬悍將」臉書粉專，不知道有沒有收國家機器的錢，但可以看出這根本就是黑韓產業鏈。

葉慶元表示，總統副總統選罷法第90條，意圖散布謠言、使人不當選的罪刑相當清楚。今天不論是「只是堵藍」、「打馬悍將」還是三立新聞網，都在散布不實的消息。

葉慶元說，媒體報導前應該要善盡查證工作，但三立為打擊特定陣營，和色彩明顯的粉專一搭一唱，散布謠言。而「只是堵藍」跟「打馬悍將」，過去就時常散布不實訊息，上周甚至拿2017年統促黨拿五星旗遊行的照片，移花接木宣稱是上周末挺韓大遊行的照片。

葉慶元指出，利用網軍放出謠言，再利用媒體把網路謠言放大，而企圖影響選舉，是非常不可取的事情。葉慶元說，韓陣營將在明天對網路粉專、電視台、記者、編輯及相關人士提出刑事告訴。

葉慶元表示，透過媒體的國家公器，來打擊不同政治立場的對象，是應該被唾棄的事情。但遺憾的是，NCC只處罰某一家媒體，但對於這樣惡意的行為都坐視不理，這樣的行為讓人不能接受。

王淺秋說，蔡英文總統宣稱要抓假新聞，但這樣的新聞要不要主動查？為何國家機器都不查？王淺秋宣布，未來韓陣營將不會再上三立的政論節目，因為上三立的節目，韓陣營也無法做清楚地闡述。三立都在做假平衡，新聞都已預設立場。

(中時 )